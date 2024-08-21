В Нальчике военный заплатит штраф за хищение более полумиллиона рублей у Минобороны

Гарнизонный военный суд Нальчика назначил штраф в 50 тысяч рублей офицеру-контрактнику Аносову Д.А., который, подделав документы жены, получил за нее денежное довольствие размером более 590 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.

В материале уточняется, что Аносов подписал за супругу рапорт о выходе из отпуска по уходу за ребенком, в котором она находилась на тот момент. Помимо этого, он также подписал за нее рапорт о выплате денег за 2021 год.