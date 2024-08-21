В Нальчике военный заплатит штраф за хищение более полумиллиона рублей у Минобороны

Гарнизонный военный суд Нальчика назначил штраф в 50 тысяч рублей офицеру-контрактнику Аносову Д.А., который, подделав документы жены, получил за нее денежное довольствие размером более 590 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.

В материале уточняется, что Аносов подписал за супругу рапорт о выходе из отпуска по уходу за ребенком, в котором она находилась на тот момент. Помимо этого, он также подписал за нее рапорт о выплате денег за 2021 год.

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Пользуясь служебным положением, Аносов заставил подчинённых подготовить необходимые документы на основе написанного им рапорта. В итоге на карту его супруги поступила выплата в размере 591 тысяча рублей.

Суд обвинил мужчину в мошенничестве и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа. Уточняется, что суд учел смягчающие обстоятельства и наличие у Аносова ребенка, поэтому штраф был назначен в минимальном размере. Также военный полностью возместил ущерб.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ХищенияМинобороныСуд

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