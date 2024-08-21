В Нальчике военный заплатит штраф за хищение более полумиллиона рублей у Минобороны
Гарнизонный военный суд Нальчика назначил штраф в 50 тысяч рублей офицеру-контрактнику Аносову Д.А., который, подделав документы жены, получил за нее денежное довольствие размером более 590 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.
В материале уточняется, что Аносов подписал за супругу рапорт о выходе из отпуска по уходу за ребенком, в котором она находилась на тот момент. Помимо этого, он также подписал за нее рапорт о выплате денег за 2021 год.
Пользуясь служебным положением, Аносов заставил подчинённых подготовить необходимые документы на основе написанного им рапорта. В итоге на карту его супруги поступила выплата в размере 591 тысяча рублей.
Суд обвинил мужчину в мошенничестве и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа. Уточняется, что суд учел смягчающие обстоятельства и наличие у Аносова ребенка, поэтому штраф был назначен в минимальном размере. Также военный полностью возместил ущерб.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Чехии заявил о праве Украины взорвать «Северные потоки»
- Два аэропорта Мурманской области временно перестали работать
- В Нальчике военный заплатит штраф за хищение более полумиллиона рублей у Минобороны
- Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного отправили в СИЗО
- Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной ФРГ
- Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области
- Около 800 человек эвакуировали из ТРЦ на западе Москвы
- Премьера фильма Джонни Деппа «Моди» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
- Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС
- «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru