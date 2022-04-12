В НАК сообщили о фактах вербовки неонацистами молодежи в Сибири
Национальный антитеррористический комитет (НАК) зафиксировал факты вербовки молодежи в Сибири украинскими неонацистами, а также склонение к терактам. Об этом сообщает информационный центр НАК.
Во вторник в Москве прошло заседание комитета, в ходе которого рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе.
Отмечается, что факты вовлечения молодых людей в неонацистские группировки и их склонение к совершению преступлений в условиях проведения специальной военной операции РФ на Украине требуют особого внимания.
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