В Нагорном районе в ходе реновации появятся новые социальные объекты

7 ноября 201913:41

В ходе реализации программы реновации в Нагорном районе появятся новые школы и детские сады, Дом культуры и крытый каток. Кроме того, согласно проекту, там предусмотрено благоустройство природных комплексов на Чонгарском и Черноморском бульварах, а также Болотниковской улице. Работы пройдут и в сквере на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, вдоль реки Котловки. Кроме того, в порядок приведут два пруда в Коробковских садах, отмечает АГН Москва.

Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания

Напомним, публичные слушания по проектам планировки территорий в районах Дмитровский, Коньково, Очаково-Матвеевское и Нагорный стартовали 25 октября. В Нагорном районе слушания проходят сразу по двум проектам. Ознакомиться с предложениями проектировщиков и задать интересующие вопросы можно в информационном центре программы реновации с 1 ноября.

Ранее НСН писала, что в ходе реализации программы реновации в микрорайоне 18 столичного района Котловка кроме жилых домов возведут новый детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там планируется благоустроить территорию вдоль реки Коршунихи.

В этом районе активно идет переселение. Из 238 семей, которые участвуют в программе, 76% уже определились с квартирами и заключили договоры. Также сообщается, что жители трех домов переезжают в две современные новостройки. Проект разработан таким образом, чтобы вокруг этих зданий, где уже живут участники программы реновации, вырос современный квартал с социальными объектами, зелеными зонами и благоустроенными пространствам.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:МоскваРеновация Жилья