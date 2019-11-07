В Нагорном районе в ходе реновации появятся новые социальные объекты

Напомним, публичные слушания по проектам планировки территорий в районах Дмитровский, Коньково, Очаково-Матвеевское и Нагорный стартовали 25 октября. В Нагорном районе слушания проходят сразу по двум проектам. Ознакомиться с предложениями проектировщиков и задать интересующие вопросы можно в информационном центре программы реновации с 1 ноября.

Ранее НСН писала, что в ходе реализации программы реновации в микрорайоне 18 столичного района Котловка кроме жилых домов возведут новый детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там планируется благоустроить территорию вдоль реки Коршунихи.

В этом районе активно идет переселение. Из 238 семей, которые участвуют в программе, 76% уже определились с квартирами и заключили договоры. Также сообщается, что жители трех домов переезжают в две современные новостройки. Проект разработан таким образом, чтобы вокруг этих зданий, где уже живут участники программы реновации, вырос современный квартал с социальными объектами, зелеными зонами и благоустроенными пространствам.

