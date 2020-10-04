В Нагорном Карабахе число погибших граждан выросло до 22

Число погибших под обстрелами ВС Армении мирных граждан Азербайджана увеличилось в Нагорном Карабахе до 22, ранены 74 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о погибших и раненых гражданах

«Число погибших на данный момент составляет 22 человека. Раненых 74. Число гражданских объектов, которым нанесен урон - 49, домов – 248», - уточнили в ведомстве.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очредь, заявил, что военные действия в непризнанном Нагорном Карабахе считает беспрецедентными по своему масштабу из-за большого количества техники и живой силы военных, принимающих участие в боевых действиях.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ВойнаНагорный КарабахГибельАзербайджанАрмения
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