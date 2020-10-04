В Нагорном Карабахе число погибших граждан выросло до 22
Число погибших под обстрелами ВС Армении мирных граждан Азербайджана увеличилось в Нагорном Карабахе до 22, ранены 74 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
«Число погибших на данный момент составляет 22 человека. Раненых 74. Число гражданских объектов, которым нанесен урон - 49, домов – 248», - уточнили в ведомстве.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очредь, заявил, что военные действия в непризнанном Нагорном Карабахе считает беспрецедентными по своему масштабу из-за большого количества техники и живой силы военных, принимающих участие в боевых действиях.
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