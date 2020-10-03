Генпрокуратура Азербайджана сообщила о погибших и раненых гражданах

Около 20 мирных жителей погибли, 63 ранены в результате обстрелов, которые ведет Армения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

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«С 27 сентября в результате обстрелов погибли 19 мирных граждан Азербайджана, в том числе 3 женщины и двое детей. Кроме этого, 63 ранены», - цитирует заявление Алиева Интерфакс-Азербайджан.

По данным генпрокурора, по его словам, в Азербайджане возбуждено 12 уголовных дел по фактам гибели азербайджанских граждан, их ранения, нанесения ущерба в 5 районах страны.

Напомним, ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные бои. В Aзербaйджaне и Aрмении ввели военное положение и объявили мобилизaцию.

Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ГибельАрменияАзербайджан
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