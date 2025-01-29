В НАФИ сообщили, что цифровая грамотность россиян не растет три года подряд

При этом наилучший уровень цифровой грамотности зафиксирован у россиян от 45 до 54 лет, жителей Москвы и других крупных городов. Наименьшими навыками обладают респонденты в возрасте до 24 лет и старше 55 лет, также жители небольших населенных пунктов.

Доля мужчин с высоким уровнем цифровой грамотности в 2024 году составила 41%, в то время как 74% женщин обладают базовым уровнем цифровой грамотности.

Ранее пресс-служба УБК МВД России предупредила россиян, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять вредоносное программное обеспечение, передает «Радиоточка НСН».

