В НАФИ сообщили, что цифровая грамотность россиян не растет три года подряд

Уровень цифровой грамотности в России в 2024 году остановился на отметке 71 п.п. из 100 и не меняется уже три года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты ежегодного исследования Индекса цифровой грамотности россиян аналитического центра НАФИ.

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При этом наилучший уровень цифровой грамотности зафиксирован у россиян от 45 до 54 лет, жителей Москвы и других крупных городов. Наименьшими навыками обладают респонденты в возрасте до 24 лет и старше 55 лет, также жители небольших населенных пунктов.

Доля мужчин с высоким уровнем цифровой грамотности в 2024 году составила 41%, в то время как 74% женщин обладают базовым уровнем цифровой грамотности.

Ранее пресс-служба УБК МВД России предупредила россиян, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять вредоносное программное обеспечение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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