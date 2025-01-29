В НАФИ сообщили, что цифровая грамотность россиян не растет три года подряд
Уровень цифровой грамотности в России в 2024 году остановился на отметке 71 п.п. из 100 и не меняется уже три года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты ежегодного исследования Индекса цифровой грамотности россиян аналитического центра НАФИ.
При этом наилучший уровень цифровой грамотности зафиксирован у россиян от 45 до 54 лет, жителей Москвы и других крупных городов. Наименьшими навыками обладают респонденты в возрасте до 24 лет и старше 55 лет, также жители небольших населенных пунктов.
Доля мужчин с высоким уровнем цифровой грамотности в 2024 году составила 41%, в то время как 74% женщин обладают базовым уровнем цифровой грамотности.
Ранее пресс-служба УБК МВД России предупредила россиян, что мошенники стали с помощью рассылки в мессенджере Telegram распространять вредоносное программное обеспечение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru