Мошенники взломали аккаунт поддержки Ozon во «ВКонтакте»

Уточняется, что хакерская атака произошла ночью, на данный момент доступ к аккаунту восстановлен.

Также фишинговые сообщения, отправленные хакерами, уже удалены. Однако подписчиков предостерегают от перехода по ссылкам в случае получения таких писем.

Ранее пользователи VK стали получать сообщения от лица Ozon с информацией, что компания запускает конкурс призов, отмечая годовщину. Для участия желающим предлагали перейти по ссылкам, напоминает «Радиоточка НСН».

