Мошенники взломали аккаунт поддержки Ozon во «ВКонтакте»

Злоумышленники взломали аккаунт Ozon во «ВКонтакте», отправив подписчикам сообщения от имени официального аккаунта компании, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

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Уточняется, что хакерская атака произошла ночью, на данный момент доступ к аккаунту восстановлен.

Также фишинговые сообщения, отправленные хакерами, уже удалены. Однако подписчиков предостерегают от перехода по ссылкам в случае получения таких писем.

Ранее пользователи VK стали получать сообщения от лица Ozon с информацией, что компания запускает конкурс призов, отмечая годовщину. Для участия желающим предлагали перейти по ссылкам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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