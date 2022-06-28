Число аварий с электросамокатами за год выросло на треть

При этом данные не учитывают инциденты вне зоны ответственности ГИБДД – например, в парках. Отмечается, что поправки в правила дорожного движения по электросамокатам готовы, принять их мешает механизм «регуляторной гильотины».

В МВД настаивают на обязательной сертификации мобильных средств передвижения.

Член Совета Федерации Александр Башкин заявил, что владельцев мощных электросамокатов могут обязать получать права. Нововведение должно касаться владельцев СИМ, которые в случае аварии могут нанести существенный вред.

