Число аварий с электросамокатами за год выросло на треть

Количество дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами за год увеличилось на 35%, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел РФ.

«Хватит смертей!»: В Союзе пешеходов поддержали введение прав для владельцев электросамокатов

При этом данные не учитывают инциденты вне зоны ответственности ГИБДД – например, в парках. Отмечается, что поправки в правила дорожного движения по электросамокатам готовы, принять их мешает механизм «регуляторной гильотины».

В МВД настаивают на обязательной сертификации мобильных средств передвижения.

Член Совета Федерации Александр Башкин заявил, что владельцев мощных электросамокатов могут обязать получать права. Нововведение должно касаться владельцев СИМ, которые в случае аварии могут нанести существенный вред.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПсамокат
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