В МВД запланировали взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС
МВД России собирается взять отпечатки пальцев у трех-пяти миллионов граждан ЕАЭС по новому закону о дактилоскопировании. Об этом сообщает радиостанция «Милицейская волна» со ссылкой на замначальника Главного управления по вопросам миграции ведомства генерал-майора Олега Кадочникова.
Отмечается, что это позволит повысить качество контроля за иностранцами в России и улучшит раскрываемость преступлений.
Кадочников рассказал, что в 2021 году при идентификации иностранцев по отпечаткам пальцев было выявлено около 20 тысяч граждан, живущих по чужим документам.
Требования затронут приезжающих из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Закон о дактилоскопировании был принят в России в конце 2021 года. Согласно документу, срок, в течение которого иностранные граждане обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, зависит от цели их въезда. Так, если иностранец проведет на территории РФ более 90 дней не по причине работы, он должен будет пройти данную процедуру не позднее трех месяцев со дня въезда в страну. При этом трудовые мигранты должны будут сдать отпечатки в течение 30 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru