В МВД запланировали взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС

МВД России собирается взять отпечатки пальцев у трех-пяти миллионов граждан ЕАЭС по новому закону о дактилоскопировании. Об этом сообщает радиостанция «Милицейская волна» со ссылкой на замначальника Главного управления по вопросам миграции ведомства генерал-майора Олега Кадочникова.

Отмечается, что это позволит повысить качество контроля за иностранцами в России и улучшит раскрываемость преступлений.

Кадочников рассказал, что в 2021 году при идентификации иностранцев по отпечаткам пальцев было выявлено около 20 тысяч граждан, живущих по чужим документам.