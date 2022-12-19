В Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе
В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи лицом необходимого заявления в МВД России о выходе из него. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Отмечается, что авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников, Сергей Кабышев, Сергей Леонов и Артем Туров.
Ранее МВД России опровергло информацию СМИ о том, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «принуждают» отказаться от гражданства Украины при получении российского паспорта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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