В МВД России составили портрет среднестатистического преступника

Отмечается, что правоохранители выявили за шесть месяцев 2021 года 446 тысячи преступников. По официальным данным, 64% из нарушителей не имели постоянного источника дохода, а 58% ранее привлекались к ответственности за незаконные деяния, отмечают «Известия».

Известно также, что преступления чаще совершают мужчины, на женщин приходится каждое шестое противозаконное деяние. На долю иностранцев – 4% от общего числа преступлений, совершенных в России. При этом в 80% случаев нарушают закон граждане СНГ.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (80%) предпочли бы не приобретать огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы) в случае, если в России приняли закон о его свободной продаже. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

