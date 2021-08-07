В МВД России составили портрет среднестатистического преступника
На основе данных, собранных за последние полгода, в МВД России составили портрет среднестатистического преступника. Это оказался мужчина, у которого отсутствует постоянный источник дохода, нарушитель также занимался противоправными действиями раньше. Эти данные указаны в отчете министерства, пишет Газета.ru.
Отмечается, что правоохранители выявили за шесть месяцев 2021 года 446 тысячи преступников. По официальным данным, 64% из нарушителей не имели постоянного источника дохода, а 58% ранее привлекались к ответственности за незаконные деяния, отмечают «Известия».
Известно также, что преступления чаще совершают мужчины, на женщин приходится каждое шестое противозаконное деяние. На долю иностранцев – 4% от общего числа преступлений, совершенных в России. При этом в 80% случаев нарушают закон граждане СНГ.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (80%) предпочли бы не приобретать огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы) в случае, если в России приняли закон о его свободной продаже. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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