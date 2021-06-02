Соцопрос: Россияне поддержали запрет на свободную продажу оружия

Большинство россиян (80%) предпочли бы не приобретать огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы) в случае, если в России приняли закон о его свободной продаже. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологи выяснили, что 92% граждан РФ считают правильным действующий в стране запрет на свободную продажу огнестрельного оружия. Четверть из них (25%) считают, что в противном случае оружие может попасть в руки неадекватных людей, а 17% заявили, что свободное хождение огнестрельного оружия просто опасно.

Кроме того опрошенные считают, что запрет на продажу огнестрельного оружия не позволит злоупотреблять им, ограничивает уровень преступности и снижает вероятность повторения событий, которые произошли в школе в Казани. Ещё 7% отметили, что россияне просто не готовы иметь на руках огнестрельное оружие.

За свободную продажу огнестрельного оружия высказались 6% граждан. Они считают, что оно может понадобиться для самообороны (2%) и поможет гражданам противостоять преступности (1%). Также, по их мнению, владеть огнестрельным оружием допустимо для нормальных, адекватных людей (1%).

При этом 85% опрошенных считают, что свободная продажа огнестрельного оружия может привести к росту преступности.

Ранее в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, в результате происшествия погибли девять человек, сообщает RT. Преступник был вооружен ружьём, на которое законно получил разрешение.

