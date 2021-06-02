Соцопрос: Россияне поддержали запрет на свободную продажу оружия
Большинство россиян (80%) предпочли бы не приобретать огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы) в случае, если в России приняли закон о его свободной продаже. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Социологи выяснили, что 92% граждан РФ считают правильным действующий в стране запрет на свободную продажу огнестрельного оружия. Четверть из них (25%) считают, что в противном случае оружие может попасть в руки неадекватных людей, а 17% заявили, что свободное хождение огнестрельного оружия просто опасно.
Кроме того опрошенные считают, что запрет на продажу огнестрельного оружия не позволит злоупотреблять им, ограничивает уровень преступности и снижает вероятность повторения событий, которые произошли в школе в Казани. Ещё 7% отметили, что россияне просто не готовы иметь на руках огнестрельное оружие.
За свободную продажу огнестрельного оружия высказались 6% граждан. Они считают, что оно может понадобиться для самообороны (2%) и поможет гражданам противостоять преступности (1%). Также, по их мнению, владеть огнестрельным оружием допустимо для нормальных, адекватных людей (1%).
При этом 85% опрошенных считают, что свободная продажа огнестрельного оружия может привести к росту преступности.
Ранее в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, в результате происшествия погибли девять человек, сообщает RT. Преступник был вооружен ружьём, на которое законно получил разрешение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Путин обсудил с Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19
- Почти две трети жителей Германии готовы привиться «Спутником V»
- СМИ: Неизвестный сообщил о минировании детских садов Новороссийска
- Герцог стал новым президентом Израиля
- Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»
- Соцопрос: Россияне поддержали запрет на свободную продажу оружия
- Еврокомиссия заявила о планах охватить Шенгеном все страны ЕС
- Вильфанд заявил о заморозках в некоторых регионах России в ближайшие дни
- Эксперты высоко оценили комплекс мер Москвы по преодолению последствий пандемии
- Дания отказалась делать исключение для болельщиков из РФ на матчи Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru