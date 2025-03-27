В МВД России предупредили о мошенничестве в домовых чатах

Аферисты отправляют заинтересовавшимся людям подтверждающие видео или фото. Накануне встречи злоумышленники заявляют, что технику можно отправить лишь с курьером, и просят перейти по ссылке для оформления доставки.

В случае перехода по ссылке телефон заражается вредоносным программным обеспечением, а мошенники получают доступ к платежным средствам и похищают персональные данные.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

