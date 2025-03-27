В МВД России предупредили о мошенничестве в домовых чатах
В МВД России заявили, что мошенники стали размещать в районных или домовых чатах предложения даром забрать ненужную мебель или бытовую технику. Об этом сообщило РИА Новости.
Аферисты отправляют заинтересовавшимся людям подтверждающие видео или фото. Накануне встречи злоумышленники заявляют, что технику можно отправить лишь с курьером, и просят перейти по ссылке для оформления доставки.
В случае перехода по ссылке телефон заражается вредоносным программным обеспечением, а мошенники получают доступ к платежным средствам и похищают персональные данные.
Ранее МВД России предупредило, что мошенники начали использовать для кражи данных граждан якобы принадлежащий «Почте России» чат-бот в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru