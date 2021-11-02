Полиция раскрыла нелегальную схему въезда мигрантов из Средней Азии в Москву

Полиция задержала двух граждан Узбекистана и двух сотрудников частных столичных клиник, которые организовали въезд нелегальных мигрантов из Средней Азии в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

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По данным ведомства, иностранные граждане сговорились с работниками частных больниц, которые за деньги изготавливали приглашения на въезд в Россию для нелегалов. В документы вносили фиктивные данные о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях Москвы.

«При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых», — рассказала Волк.

Как уточнили в МВД, фактически мигранты приезжали в Москву для работы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Двоих граждан Узбекистана заключили под стражу. Задержанные сотрудники больниц признали вину и сотрудничают со следствием, их отпустили под подписку о невыезде.

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ФОТО: Flickr
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