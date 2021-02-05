В МВД РФ опровергли запрос доступа к контактам смартфона для нового сервиса
Министерство внутренних дел (МВД) России опровергло сообщения о добавлении возможности доступа к контактам мобильных телефонов через приложение «Антимошенник». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в пятницу появилась информация, что министерство объявило тендер на доработку своего мобильного приложения «Антимошенник» для борьбы со звонками от злоумышленников. В документах к тендеру было указано, что приложению для корректной работы потребуется доступ к телефонной книге владельца смартфона.
«Размещённая в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в МВД отметили, что техзаданием определяется запрет на отслеживание и логирование данных о входящих и исходящих вызовах пользователей.
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