В МВД РФ опровергли запрос доступа к контактам смартфона для нового сервиса

Ранее в пятницу появилась информация, что министерство объявило тендер на доработку своего мобильного приложения «Антимошенник» для борьбы со звонками от злоумышленников. В документах к тендеру было указано, что приложению для корректной работы потребуется доступ к телефонной книге владельца смартфона.

«Размещённая в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МВД отметили, что техзаданием определяется запрет на отслеживание и логирование данных о входящих и исходящих вызовах пользователей.

