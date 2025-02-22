В МВД рассказали, зачем нужна отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении
Отметка в свидетельстве о рождении ребенка, которая указывает основания приобретения гражданства России, необходима в ряде случаев, в том числе для получения материнского капитала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Как указали в ведомстве, отметка служит подтверждением гражданства РФ для ребенка до 14 лет, ее ставят на обратной стороне свидетельства о рождении или на свободном от текста поле перевода на русский зарубежного документа, который удостоверяет регистрацию рождения. Штамп не является обязательным, за его отсутствие не предусмотрен штраф, при этом он может потребоваться в ряде случаев.
Так, отметка нужна при постановке либо снятии с регистрационного учета по месту жительства, для получения маткапитал, при оформлении ребенку паспорта гражданина РФ, для оформления субсидируемых авиабилетов. Кроме того, она необходима для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию, если у ребенка нет загранпаспорта или данные о нем не внесены в паспорт родителя.
Проставить отметку в свидетельстве о рождении можно в паспортно-визовом сервисе МВД, многофункциональном миграционном центре, посольстве и консульстве РФ за границей.
Ранее МВД предупредило, что мошенники начали звонить подросткам под видом руководства школы и убеждать их сообщить код от портала госуслуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru