В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на коронавирус

МВД РФ обнародовало разъяснения, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. Так, к ответственности может быть привлечен человек, не сообщивший о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», - говорится в сообщении.

Подобные действия грозят повлечь за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

К ней могут быть привлечены граждане с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования Главного государственного санитарного врача РФ, главных санитарных врачей в субъектах РФ и их заместителей либо должностных лиц Роспотребнадзора.

