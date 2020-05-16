В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на коронавирус
МВД РФ обнародовало разъяснения, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. Так, к ответственности может быть привлечен человек, не сообщивший о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД.
«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», - говорится в сообщении.
Подобные действия грозят повлечь за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
К ней могут быть привлечены граждане с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования Главного государственного санитарного врача РФ, главных санитарных врачей в субъектах РФ и их заместителей либо должностных лиц Роспотребнадзора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
272 тыс.+9 200 / сут.
Умерли
2 537+119 / сут.
Выздоровели
63 166+4 940 / сут.
- Геронтолог рассказал об опасности супермаркетов для пожилых из-за коронавируса
- «Газпром» прекратит транзит газа через Польшу
- В МЧС рассказали об опасности чипсов при коронавирусе
- В России за сутки коронавирусом заболели 9200 человек
- В Совфеде рассказали, какие регионы выйдут из состава Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru