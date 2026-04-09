В МВД рассказали о обысках в редакции «Новой газеты»

В редакции «Новой газеты» в Москве проходят обыски. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

ФБР провело обыск у журналиста Washington Post

В полиции указали, что следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о «незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Отмечается, что информационные ресурсы с персональными данными ыбли использованы при подготовке негативных статей и материалов о гражданах России.

«Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам», - добавили в главке.

Ранее основатель издания Readovka Алексей Костылев был задержан по подозрению в хищении миллиарда рублей Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
