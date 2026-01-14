ФБР провело обыск у журналиста Washington Post

Сотрудники ФБР провели обыск в доме журналиста газеты Washington Post в рамках дела о возможном разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. В Washington Post ситуацию пока не комментировали.

По данным издания, следственные действия прошли в доме Ханны Натансон, которая на протяжении последнего года занималась освещением политики администрации США, связанной с сокращением численности федеральных служащих. В своих материалах журналистка опиралась, в том числе, на комментарии уволенных сотрудников различных ведомств.