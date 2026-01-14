ФБР провело обыск у журналиста Washington Post

Сотрудники ФБР провели обыск в доме журналиста газеты Washington Post в рамках дела о возможном разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. В Washington Post ситуацию пока не комментировали.

По данным издания, следственные действия прошли в доме Ханны Натансон, которая на протяжении последнего года занималась освещением политики администрации США, связанной с сокращением численности федеральных служащих. В своих материалах журналистка опиралась, в том числе, на комментарии уволенных сотрудников различных ведомств.

Директор ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

Источники New York Times уточняют, что отдельные собеседники Натансон прямо указывали на осознанный характер своих действий. Так, один из сотрудников Пентагона заявлял, что считает важным донести информацию до общественности, несмотря на возможные последствия. Представитель министерства юстиции, в свою очередь, признавался в том, что передает данные журналисту.

Расследование проводится на фоне политики администрации президента США Дональда Трампа, который в начале своего пребывания у власти подписал указ, предусматривающий масштабное сокращение функций и численности сотрудников ряда федеральных ведомств в рамках борьбы с бюрократией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиЖурналистыФБРСША

Горячие новости

Все новости

партнеры