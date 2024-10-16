В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

Уточняется, что пользователю сообщают о заявке на удаление его аккаунта, предлагая назвать код из СМС, чтобы вернуть доступ к учетной записи.

Однако, как рассказали в ведомстве, в мессенджере отсутствует возможность подачи подобной заявки.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что блокировка более 630 миллионов звонков с мошенническими номерами предотвратила хищения порядка шести триллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

