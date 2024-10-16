В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники стали все чаще представляться сотрудниками службы поддержки Telegram, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий.
Уточняется, что пользователю сообщают о заявке на удаление его аккаунта, предлагая назвать код из СМС, чтобы вернуть доступ к учетной записи.
Однако, как рассказали в ведомстве, в мессенджере отсутствует возможность подачи подобной заявки.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что блокировка более 630 миллионов звонков с мошенническими номерами предотвратила хищения порядка шести триллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru