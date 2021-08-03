СМИ: МВД не намерено увеличивать штраф за пользование телефоном за рулём

Увеличение штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем в настоящее время в МВД РФ не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С предложением ужесточить наказание выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. После резонансного ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей, он заявил, что штраф следует увеличить с 1500 до 10 000 рублей, однако в МВД отметили, что обращений от Курдесова не поступало.

Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице.

По словам девушки, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон. Тверской суд Москвы отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает RT.

