СМИ: МВД не намерено увеличивать штраф за пользование телефоном за рулём
Увеличение штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем в настоящее время в МВД РФ не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С предложением ужесточить наказание выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. После резонансного ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей, он заявил, что штраф следует увеличить с 1500 до 10 000 рублей, однако в МВД отметили, что обращений от Курдесова не поступало.
Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице.
По словам девушки, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон. Тверской суд Москвы отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает RT.
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