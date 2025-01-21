СМИ: В Самарской области экс-чиновница отдала мошенникам более 400 млн рублей

По данным канала, речь идёт об Ольге Серовой - бывшей главе Корпорации развития Самарской области и помощнице экс-губернатора Владимира Артякова.

Уточняется, что женщина сняла в банке 350 млн рублей и 800 тысяч долларов (порядка 79,8 млн рублей) и передала их злоумышленникам. Как пишет Shot, это одна из самых крупных сумм, похищенных телефонными аферистами.

«В банке обратили внимание на необычную ситуацию и несколько дней пытались отговорить клиентку не забирать накопления. Однако спустя время были вынуждены передать ей средства», - говорится в сообщении.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что по итогам минувшего года финансовая организация помогла своим клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

