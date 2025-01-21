СМИ: В Самарской области экс-чиновница отдала мошенникам более 400 млн рублей
В Самарской области 71-летняя пенсионерка отдала мошенниками порядка 430 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, речь идёт об Ольге Серовой - бывшей главе Корпорации развития Самарской области и помощнице экс-губернатора Владимира Артякова.
Уточняется, что женщина сняла в банке 350 млн рублей и 800 тысяч долларов (порядка 79,8 млн рублей) и передала их злоумышленникам. Как пишет Shot, это одна из самых крупных сумм, похищенных телефонными аферистами.
«В банке обратили внимание на необычную ситуацию и несколько дней пытались отговорить клиентку не забирать накопления. Однако спустя время были вынуждены передать ей средства», - говорится в сообщении.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что по итогам минувшего года финансовая организация помогла своим клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru