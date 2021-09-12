В МВД рассказали, из-за чего екатеринбуржец забаррикадировался в квартире с гранатой
В МВД сообщили зачем житель Екатеринбурга закрылся в квартире с гранатой. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых прокомментировал инцидент с мужчиной. По его словам, конфликт, о котором идет речь, носит исключительно бытовой характер. Об этом пишет "Газета.ru".
Как рассказал представитель ведомства, мужчина поссорился со своей женщиной, после чего она ушла.
«Он предупредил: если она обратиться за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама все-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел», — продолжил Горелых.
Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность мужчины — местный житель 1977 года рождения, который работает водителем «Газели». Он долгое время злоупотреблял алкоголем. Взрывное устройство у мужчины отсутствовало. Так он хотел напугать свою женщину, чтобы она вернулась домой после ссоры. Однако правоохранители нашли и изъяли у него муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1.
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