Полиция Чехии объяснила задержание россиянина

Чешская полиция рассказала подробности о задержании россиянина. Об этом пишет Газета.ru. Пресс-секретарь секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик объяснил причину задержания гражданина России в аэропорту Праги: «Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», — сказал Моравчик.

До этого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил о незаконном задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Молохов сообщил, что Франчетти депортируют на Украину, где ему выдвинуты обвинения.

В посольстве России в Чехии уточнили, что проверяют информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ.

Ранее стало известно о том, что россиянина Мингазова после 15 лет в тюрьме Гуантанамо могут репатриировать из ОАЭ.











