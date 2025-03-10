В МВД рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных
Поступление на банковскую карту средств от неизвестного отправителя может быть не ошибкой, а началом мошеннической атаки. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
В полиции рекомендовали в случае поступления денег о неизвестных проверить счёт через мобильное приложение или интернет-банк, а затем сообщит в банк о неожиданном переводе.
Также правоохранители призвали не тратить полученные деньги, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение.
«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема, например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу», - указали в МВД.
Кроме того, следует сохранять все записи общения, а все операции по возврату необходимо осуществлять исключительно через банк.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников, который был нанесён гражданам, приобрёл недопустимые размеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru