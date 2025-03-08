Релокантам из России заблокировали банковские счета в Казахстане

Вчера проживающие в Казахстане россияне начали массово сообщать блокировке счетов банка Kaspi по запросу правоохранительных органов. По данным участников чата «Арест счетов», в котором состоят около 200 человек, заморозка средств затронула примерно две тысячи клиентов банка.



Местные СМИ предполагают, что расследование может быть связано с дроперами — людьми, использующими банковские счета для отмыва полученных нечестным путем денег. Telegram-канал, посвященный релокации в Казахстан, полагает, что «один из менял в Петропавловске оказался скамером и делал что-то нехорошее», а полиция заблокировала счета всех, кому мошенник переводил деньги.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо развивать майнинг криптовалют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

