В МВД проходит проверка по двум жалобам на действия полицейских во время митингов в Москве

Столичная полиция начала проверку по фактам применения полицейскими силы в отношении двух мужчин во время несогласованной акции в центре Москвы 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, накануне в полицию поступили две телефонограммы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского после обращения за медицинской помощью 24-летнего и 18-летнего мужчин с травмами головы.