В МВД проходит проверка по двум жалобам на действия полицейских во время митингов в Москве
Столичная полиция начала проверку по фактам применения полицейскими силы в отношении двух мужчин во время несогласованной акции в центре Москвы 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, накануне в полицию поступили две телефонограммы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского после обращения за медицинской помощью 24-летнего и 18-летнего мужчин с травмами головы.
Пострадавшие сообщили, что получили травмы от сотрудников полиции вечером 2 февраля.
В ведомстве начата проверка.
Несогласные с решением Симоновского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального во вторник после оглашения вердикта вышли на улицы. Полиция в отношении протестующих применяла жесткие меры расправы.
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