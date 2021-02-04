Тележурналист Владимир Познер сравнил действия полиции в России и на Западе против митингующих и пришел к выводу, что необоснованной жестокости на Западе меньше, передает NEWS.ru.

«Правоохранительные органы (в странах Запада - НСН) гораздо более сдержанны, чем, скажем, у нас», — считает он.

Познер добавил, что в США полиция может быть более агрессивной по отношению к афроамериканцам по причине расизма.

В России в конце января и в начале февраля прошли несколько несанкционированных митингов, связанных с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и последующим решением суда отменить ему условный приговор, заменив реальным сроком в колонии.

