В МВД призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений
Владельцам смартфонов не следует пренебрегать автоматическими уведомлениями от приложений. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В ведомстве пояснили, что автоматические уведомления, такие как письма о входе в аккаунт, SMS с кодами подтверждения или предупреждения о подозрительной активности, могут казаться раздражающими, но они всегда имеют веские основания.
В УБК уточнили, что компании внедряют системы оповещений по трем ключевым причинам. Во-первых, это обеспечение безопасности пользователей и защита репутации компании. Крупные компании, особенно в финансовом и IT-секторах, вкладывают значительные средства в системы безопасности.
Во-вторых, уведомления помогают снизить финансовые потери. Мошеннические действия, кража данных или несанкционированный доступ приводят к убыткам как для пользователей, так и для компаний, включая расходы на возмещение средств или судебные разбирательства. Раннее предупреждение позволяет предотвратить такие инциденты.
В-третьих, рассылка уведомлений часто является обязательным требованием для соответствия законодательству о защите данных и противодействии мошенничеству, что необходимо для законной работы компаний.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с рассылкой якобы от имени таможни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
