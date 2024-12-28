В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул

Министерство внутренних дел выпустило специальное обращение к гражданам России с призывом соблюдать правила безопасности в дни новогодних и рождественских каникул. В МВД настоятельно рекомендуют не терять бдительность в этот период.

Видеообращение записала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Так, по её словам, при отъезде в путешествия из дома важно не оставлять жилье без присмотра. Необходимо помнить о рисках, связанных с употреблением спиртосодержащих напитков, не садиться в пьяном виде за руль автомобиля.

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Важно строго соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники. Как передает RT, Волк также призвала не забывать об активизации телефонных и интернет мошенников в предпраздничные дни и во время самих длинных выходных. Можно столкнуться с попытками обмана в форме продажи товаров, билетов, услуг.

Также важно не оставлять детей без надзора. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в МВД призвали обеспечить несовершеннолетних средствами связи, напомнить телефоны экстренных служб, научить мерам безопасности на дороге, дома и в интернете.

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Фото: t.me/IrinaVolk_MVD
ТЕГИ:БезопасностьНовый ГодМВД

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