В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул
Министерство внутренних дел выпустило специальное обращение к гражданам России с призывом соблюдать правила безопасности в дни новогодних и рождественских каникул. В МВД настоятельно рекомендуют не терять бдительность в этот период.
Видеообращение записала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Так, по её словам, при отъезде в путешествия из дома важно не оставлять жилье без присмотра. Необходимо помнить о рисках, связанных с употреблением спиртосодержащих напитков, не садиться в пьяном виде за руль автомобиля.
Важно строго соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники. Как передает RT, Волк также призвала не забывать об активизации телефонных и интернет мошенников в предпраздничные дни и во время самих длинных выходных. Можно столкнуться с попытками обмана в форме продажи товаров, билетов, услуг.
Также важно не оставлять детей без надзора. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в МВД призвали обеспечить несовершеннолетних средствами связи, напомнить телефоны экстренных служб, научить мерам безопасности на дороге, дома и в интернете.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
- «Роскосмос» увеличит длительность экспедиций на МКС до 7-9 месяцев
- В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул
- На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
- Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья
- Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов
- Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов
- Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации
- Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
- РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru