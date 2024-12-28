В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул

Министерство внутренних дел выпустило специальное обращение к гражданам России с призывом соблюдать правила безопасности в дни новогодних и рождественских каникул. В МВД настоятельно рекомендуют не терять бдительность в этот период.

Видеообращение записала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Так, по её словам, при отъезде в путешествия из дома важно не оставлять жилье без присмотра. Необходимо помнить о рисках, связанных с употреблением спиртосодержащих напитков, не садиться в пьяном виде за руль автомобиля.