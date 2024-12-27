Москвичей попросили воздержаться от использования пиротехники в Новый год
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы призвал горожан и гостей столицы отказаться от использования пиротехники в Новый год. В ведомстве объяснили такую просьбу ситуацией, связанной с участившимися случаями провокаций с её применением.
Кроме того, некачественные или неправильно активированные фейерверки могут вызвать возгорания. В связи с этим в департаменте упомянули происшествия с залетом зарядов фейерверков в окна домов, попаданием их в машины, контейнеры с бытовыми отходами. Также запуск пиротехники может привести к травмам или даже более серьёзным происшествиям.
В Департамент региональной безопасности Москвы напомнили, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность в виде штрафов. Причем, сумма врастет втрое в случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда людям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах
- Отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi объявили в России
- Москвичей попросили воздержаться от использования пиротехники в Новый год
- В Чечне объявили 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау
- СК: Более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года
- При столкновении автобуса с грузовиком в Приангарье погибли двое, шестеро ранены
- Депутат Лантратова призвала школьников читать на каникулах не меньше часа в день
- Новые власти Сирии заявили о намерении оставить в стране российские базы
- Минюст РФ внес рэпера Лигалайз в список иноагентов
- На Кубани назвали фейком цитату мэра Анапы о якобы пользе мазута
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru