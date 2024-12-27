Москвичей попросили воздержаться от использования пиротехники в Новый год

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы призвал горожан и гостей столицы отказаться от использования пиротехники в Новый год. В ведомстве объяснили такую просьбу ситуацией, связанной с участившимися случаями провокаций с её применением.

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Кроме того, некачественные или неправильно активированные фейерверки могут вызвать возгорания. В связи с этим в департаменте упомянули происшествия с залетом зарядов фейерверков в окна домов, попаданием их в машины, контейнеры с бытовыми отходами. Также запуск пиротехники может привести к травмам или даже более серьёзным происшествиям.

В Департамент региональной безопасности Москвы напомнили, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность в виде штрафов. Причем, сумма врастет втрое в случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда людям.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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