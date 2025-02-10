В МВД предупредили россиян о мошенничестве через портал «Госуслуги»

По словам представителей ведомства, если собеседник говорит об обновлении аккаунта на «Госуслугах», это однозначно мошеннический звонок. Как правило, цель злоумышленников — получить необходимый для доступа к учетной записи код из SMS.

В МВД подчеркнули, что обзвон пользователей «Госуслуг» технически невозможен. Количество пользователей портала насчитывает свыше 110 млн человек, чтобы обзвонить их за месяц, нужно почти 7 500 операторов, что нереализуемо организационно и экономически. Всю официальную информацию «Госуслуги» передают в личный кабинет, сообщило МВД России.

Ранее в МВД заявили, что в преддверии 14 февраля активизировались кибермошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

