В МВД предупредили россиян о мошенничестве через портал «Госуслуги»

МВД России предупредило пользователей в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не занимаются обзвоном пользователей.

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По словам представителей ведомства, если собеседник говорит об обновлении аккаунта на «Госуслугах», это однозначно мошеннический звонок. Как правило, цель злоумышленников — получить необходимый для доступа к учетной записи код из SMS.

В МВД подчеркнули, что обзвон пользователей «Госуслуг» технически невозможен. Количество пользователей портала насчитывает свыше 110 млн человек, чтобы обзвонить их за месяц, нужно почти 7 500 операторов, что нереализуемо организационно и экономически. Всю официальную информацию «Госуслуги» передают в личный кабинет, сообщило МВД России.

Ранее в МВД заявили, что в преддверии 14 февраля активизировались кибермошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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