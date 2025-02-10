В МВД предупредили россиян о мошенничестве через портал «Госуслуги»
МВД России предупредило пользователей в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не занимаются обзвоном пользователей.
По словам представителей ведомства, если собеседник говорит об обновлении аккаунта на «Госуслугах», это однозначно мошеннический звонок. Как правило, цель злоумышленников — получить необходимый для доступа к учетной записи код из SMS.
В МВД подчеркнули, что обзвон пользователей «Госуслуг» технически невозможен. Количество пользователей портала насчитывает свыше 110 млн человек, чтобы обзвонить их за месяц, нужно почти 7 500 операторов, что нереализуемо организационно и экономически. Всю официальную информацию «Госуслуги» передают в личный кабинет, сообщило МВД России.
Ранее в МВД заявили, что в преддверии 14 февраля активизировались кибермошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru