В МВД предупредили о новом виде мошенничества по СМС
МВД РФ предупредило россиян о новом виде мошенничества через смс-сообщения. Информирующий видеоролик опубликован на канале ведомства в Youtube.
Речь идет о сообщениях, информирующих граждан о крупном выигрыше в лотерее. «Выигрышем» предлагаются как деньги, так и дорогие вещи, например, автомобиль.
Перед тем как «передать приз» мошенники просят жертву перевести деньги для уплаты налога на выигрыш, а после получения сумму они исчезают.
В МВД посоветовали не отвечать на такие сообщения и не сообщать никакой личной информации при звонках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Минюст назвал причины включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов
- СМИ: в Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зелёнкой
- Путин заявил, что Россия не намерена ввязываться в конфликт в Афганистане
- Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей
- Выплаты и индексация. Путин озвучил свои предложения для программы «Единой России»
- Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам и правоохранителям
- Путин: Индексация пенсий в 2022 году будет выше инфляции
- Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
- СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева
- Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru