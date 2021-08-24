В МВД предупредили о новом виде мошенничества по СМС

Речь идет о сообщениях, информирующих граждан о крупном выигрыше в лотерее. «Выигрышем» предлагаются как деньги, так и дорогие вещи, например, автомобиль.

Перед тем как «передать приз» мошенники просят жертву перевести деньги для уплаты налога на выигрыш, а после получения сумму они исчезают.

В МВД посоветовали не отвечать на такие сообщения и не сообщать никакой личной информации при звонках.

