Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам и правоохранителям
Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» предложил выплатить по 15 тысяч рублей всем российским военнослужащим, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, «тут должны быть все равны, как в бане».
Кроме того, глава государства предложил распространить данную единовременную выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате всем российским пенсионерам 10 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Согласно документу, они получат деньги в сентябре текущего года.
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