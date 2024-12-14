В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками

Мошенники начали атаковать студентов через «Госуслуги». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

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В МВД сообщили о новой схеме обмана. Мошенники звонят студентам от имени деканата и требуют зарегистрироваться в Современной цифровой образовательной среде через «Госуслуги».

Во время звонка по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) злоумышленники просят включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к личным данным. Если студенты отказываются, мошенники связываются с их родителями, пытаясь оказать давление.

Один студент уже пострадал — на него оформили кредит на 120 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили, что россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками силового ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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