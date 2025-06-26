Богомаз: Ущерб брянскому сельскому хозяйству от ВСУ составил до 2 млрд рублей
Ущерб сельскому хозяйству Брянской области на фоне атак украинских войск, по предварительным данным, составляет 1,5 - 2 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
«Сказать, что сегодня эта сумма конкретная, невозможно, потому что каждый день они наносят удары. Например, компания "Мираторг" - их вынудили убрать свиноводческий комплекс в 50 тысяч голов свиней, плюс нанесенный ущерб от разрушений», - рассказал губернатор.
Богомаз добавил, что точный размер ущерба подсчитают после завершения специальной военной операции.
Ранее в Следственном комитете заявили, что ущерб, нанесенный российским регионам действиями ВСУ, составил порядка 60 млрд рублей, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru