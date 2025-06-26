СМИ: Трамп поклялся, что при нем Россия не нападет на НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО дал клятву, что Россия не нападет на альянс, пока политик остается у власти. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп заявил об этом на основной сессии встречи.

«Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент», — отмечается в материале.

Саммит НАТО состоялся ранее в Гааге. В итоговом заявлении встречи говорится, что блок «рассматривает Россию как угрозу», пишет 360.ru.

