СМИ: Япония и США ведут переговоры о долгосрочных поставках СПГ
Японская газовая компания Tokyo Gas Co. обсуждает заключение долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа как минимум с четырьмя экспортерами из США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.
По данным СМИ, партнерами Токио могут стать американские Energy Transfer LP и Commonwealth. Ведутся переговоры о поставках топлива до 2050 года и после.
Как пишет Bloomberg, Япония прогнозирует рост спроса на электроэнергию в дата-центрах для искусственного интеллекта и на заводах- производителях полупроводников. В связи с этим СПГ рассматривают в качестве важного элемента структуры энергоснабжения.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал маловероятным отказ Японии от поставок СПГ из России в ближайшее время, напоминает 360.ru.
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