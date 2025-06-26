СМИ: Япония и США ведут переговоры о долгосрочных поставках СПГ

Японская газовая компания Tokyo Gas Co. обсуждает заключение долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа как минимум с четырьмя экспортерами из США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

По данным СМИ, партнерами Токио могут стать американские Energy Transfer LP и Commonwealth. Ведутся переговоры о поставках топлива до 2050 года и после.

Как пишет Bloomberg, Япония прогнозирует рост спроса на электроэнергию в дата-центрах для искусственного интеллекта и на заводах- производителях полупроводников. В связи с этим СПГ рассматривают в качестве важного элемента структуры энергоснабжения.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал маловероятным отказ Японии от поставок СПГ из России в ближайшее время, напоминает 360.ru.

