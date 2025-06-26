На референдуме в Венгрии 95% граждан выступили против приема Украины в ЕС

Большинство граждан Венгрии на референдуме выступили против приема Украины в Евросоюз. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Голосование продолжалось в Венгрии с середины апреля, участие в референдуме приняли более 2 млн человек.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме», - отметил политик.

Как уточнил Орбан, за членство Киева высказались лишь 5% венгров.

Ранее Виктор Орбан обнародовал 12 требований к ЕС, в том числе отказ от принятия Украины в сообщество, напоминает 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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