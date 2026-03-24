В МВД предупредили, что аферисты маскируются под службу поддержки Telegram
Мошенники пишут россиянам в секретных чатах в Telegram, маскируясь под службу поддержки мессенджера. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители предупредили, что аферисты выдают себя за поддержку Telegram и пытаются украсть аккаунт пользователя, получить доступ к его контактам и «развести» его близких от его имени.
Как отметили в киберполиции, россияне получают секретное сообщение якобы от службы поддержки о входе в аккаунт с нового устройства. Злоумышленники предлагают для «подтверждения аутентификации» пройти по фишинговой ссылке либо ввести код.
Ранее сенатор Артем Шейкин предупредил, что мошенники атакуют вернувшихся из-за рубежа туристов, обвиняя их в контактах с запрещенными организациями, пишет 360.ru.
