В МВД предупредили, что аферисты маскируются под службу поддержки Telegram

Мошенники пишут россиянам в секретных чатах в Telegram, маскируясь под службу поддержки мессенджера. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители предупредили, что аферисты выдают себя за поддержку Telegram и пытаются украсть аккаунт пользователя, получить доступ к его контактам и «развести» его близких от его имени.

Как отметили в киберполиции, россияне получают секретное сообщение якобы от службы поддержки о входе в аккаунт с нового устройства. Злоумышленники предлагают для «подтверждения аутентификации» пройти по фишинговой ссылке либо ввести код.

