В МВД отметили снижение употребления наркотиков в России

Наркотики в России употребляют порядка двух миллионов человек, но последние пять лет это количество сокращается, заявил замначальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

По его словам, эта проблема в России достаточно масштабна. Он заметил, что по данным соцопросов, проводимых в каждом регионе, уже к 16-18 годам большинство молодых людей знают про проблему наркомании и употребления запрещенных веществ.

Батурин отметил, что в употребление наркотиков «втянуто» 1,9 процента россиян, однако отметил, что данные цифры в последние пять лет сокращаются. Также в сравнении с прошлым годом число несовершеннолетних, имеющих проблемы с употреблением запрещенных веществ, сократилось на 15 процентов, приводит слова Батурина РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков.

«Я считаю, что за употребление наркотиков не надо штрафовать, надо сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании, потому что наркоман, даже без четырех тысяч рублей, является очень опасным гражданином. Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики», - подытожил Милонов.

