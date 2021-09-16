В МВД опровергли сообщения об ужесточении санкций за автомобильные шторки

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД начали выдавать автовладельцам предписания о снятии подобных дополнительных предметов в указанный срок либо заставлять снимать их на месте. При этом ранее правоохранители ограничивались предупреждениями или штрафами.

Как объяснили в МВД, административная ответственность за подобные правонарушения действует более десяти лет. Согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. За это водителям грозит штраф в размере 500 рублей, вносить какие-либо изменения не планируется, отмечает RT.

