В МВД опровергли сообщения об ужесточении санкций за автомобильные шторки
Сообщения об ужесточении санкций за установку в автомобиле шторок и каркасных сеток, ограничивающих обзорность водителя, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД начали выдавать автовладельцам предписания о снятии подобных дополнительных предметов в указанный срок либо заставлять снимать их на месте. При этом ранее правоохранители ограничивались предупреждениями или штрафами.
Как объяснили в МВД, административная ответственность за подобные правонарушения действует более десяти лет. Согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей. За это водителям грозит штраф в размере 500 рублей, вносить какие-либо изменения не планируется, отмечает RT.
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