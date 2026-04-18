В МВД назвали основные способы вовлечения подростков в преступления

МВД перечислило основные способы вовлечения детей и подростков в преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Так, злоумышленники под предлогом звонка якобы из доставки, военкомата или портала госуслуг выманивают код из сообщения, а затем заявляют о взломе аккаунта либо причастности к финансированию терроризма.

«Под видом полицейских проводят "дистанционный обыск" и убеждают перевести деньги для "декларации средств"», - указали в МВД.

Также злоумышленники могут притвориться известными людьми, познакомиться с жертвой и предложить легкий заработок. Кроме того, аферисты просят использовать личный счет и банковскую карту для переводов. После кражи средств мошенники под видом спецслужб вовлекают жертв в якобы секретные операции - курьерство, угрожая при этом уголовной ответственностью.

Кроме того, подростки могут попадать в закрытые онлайн-сообщества, обещающие легкий заработок. Постепенно несовершеннолетних втягивают в совершение преступлений. Сначала им дают безобидные занятия, но позднее вовлекают в передачу денег, аренду аккаунтов либо передачу похищенного имущества.

В МВД посоветовали родителям обсуждать с детьми риски онлайн-мошенничества и выстраивать доверие, чтобы в сложной ситуации ребенок видел в родителе защитника.

Ранее в ведомстве рассказали, что мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал», перекладывают на них риски и уголовную ответственность.

