В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
18 апреля 202606:30
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным экспертов, эпицентр сейсмособытия находился в 112 км юго-восточнее города Синабанг. Очаг располагался на глубине 113 км.
При толчках не объявляли угрозу цунами. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Каякентском районе Дагестана.
