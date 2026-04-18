В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным экспертов, эпицентр сейсмособытия находился в 112 км юго-восточнее города Синабанг. Очаг располагался на глубине 113 км.

При толчках не объявляли угрозу цунами. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Каякентском районе Дагестана.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
