СМИ: Военные США пострадали после встречи с бурым медведем на Аляске
Двое военных США пострадали после встречи с бурым медведем в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает Associated Press.
ЧП произошло на тренировочной территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, где летом 2025 года состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Военные столкнулись с медведем на гористой местности и получили травмы.
«Инцидент произошел в четверг, когда военные участвовали в "тренировочном мероприятии по ориентированию на местности" в Арктик-Вэлли, части тренировочной территории объединенной базы», - указывает агентство.
По его данным, военные применили против животного слезоточивый газ. Об их состоянии не сообщается.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил НСН, что в Московском регионе медведи чаще стали выходить к человеку из-за антропогенного фактора.
