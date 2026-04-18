В России разработали модель прогноза космической погоды

Российские ученые создали модель, позволяющую прогнозировать космическую погоду, ее влияние на спутники и системы связи. Об этом рассказал доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Павлов в беседе с РИА Новости.

Специалисты разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра на основе принципов магнитной гидродинамики.

«Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду – подобно воде», - указал Павлов.

Он пояснил, что частицы солнечного ветра ведут себя «коллективно», несмотря на большое расстояние друг от друга. На удалении около 15 млн км от Солнца хаотичное движение плазмы становится упорядоченным, и его можно описывать с помощью уравнений. Модель позволяет прогнозировать распространение солнечного ветра, а также его воздействие на околоземное пространство.

Расчеты затрагивают область от Солнца до орбиты Марса и позволяют определять плотность и скорость частиц у планеты с высокой точностью. Эти сведения служат показателем при прогнозировании геомагнитных бурь.

