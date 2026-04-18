Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции
18 апреля 202607:54
Россия в феврале нарастила импорт вина из Франции вдвое в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Евростата.
Компании РФ ввезли французского вина на 4 млн евро. При этом в январе сумма поставок составляла 2,2 млн еврою
Также Россия во второй месяц года нарастила импорт вина из Италии. Он вырос на 29% в месячном выражении и достиг 16,4 млн евро.
Всего из стран ЕС было ввезено вина на 43,2 млн евро. В январе этот показатель составлял 34,5 млн.
Между тем глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в России подделывают около 4% вин.
Горячие новости
- Дрон упал рядом с роддомом в Самарской области
- Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк
- В России разработали модель прогноза космической погоды
- В МВД назвали основные способы вовлечения подростков в преступления
- В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: Военные США пострадали после встречи с бурым медведем на Аляске
- В Ленинградской области сбили 15 дронов
- Певица Bearwolf готова представить Россию на «Интервидении»
- Президент Польши заявил о необходимости новой конституции для страны