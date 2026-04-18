Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции

Россия в феврале нарастила импорт вина из Франции вдвое в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Евростата.

Компании РФ ввезли французского вина на 4 млн евро. При этом в январе сумма поставок составляла 2,2 млн еврою

Также Россия во второй месяц года нарастила импорт вина из Италии. Он вырос на 29% в месячном выражении и достиг 16,4 млн евро.

Всего из стран ЕС было ввезено вина на 43,2 млн евро. В январе этот показатель составлял 34,5 млн.

Между тем глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в России подделывают около 4% вин.

