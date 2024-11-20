В МВД назвали обязательные отметки в паспорте гражданина России

Две обязательные отметки должны быть внесены в паспорт гражданина России при выдаче или замене документа. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.

Как отметили в ведомстве, в оформленных паспортах проставляют как обязательные, так и необязательные отметки.

«Обязательными... являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Кроме того, по желанию россиянина в его паспорт могут внести данные о браке, детях в возрасте до 14 лет, выданных ранее паспортах, действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за рубежом. Также в основном документе могут содержаться группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

В МВД напомнили, что самостоятельное внесение в паспорт отметок и записей недопустимо, такой документ становится недействительным.

Между тем на портале «Госуслуги» запустили сервис замены и восстановления документов, с помощью этой опции можно быстро поменять паспорт при смене фамилии после заключения или расторжения брака либо смены имени, пишет Ura.ru.

