В МВД назвали число репатриантов, прибывших в РФ с 2024 года

Она уточнила, что речь идёт о лицах, которые переехали в Россию в рамках указа президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

«В основном, это граждане Евросоюза, США и Канады», - отметила Казакова.

Также она добавила, что органы внутренних дел уже приняли более тысячи заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развивать механизмы поддержки возвращения в страну соотечественников, а также иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности и желающих жить и работать в России, сообщает «Свободная пресса».

