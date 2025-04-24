В МВД назвали число репатриантов, прибывших в РФ с 2024 года
В Россию с 2024 года прибыли более 2,6 тысячи репатриантов. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Она уточнила, что речь идёт о лицах, которые переехали в Россию в рамках указа президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
«В основном, это граждане Евросоюза, США и Канады», - отметила Казакова.
Также она добавила, что органы внутренних дел уже приняли более тысячи заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развивать механизмы поддержки возвращения в страну соотечественников, а также иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности и желающих жить и работать в России, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о готовности Путина прислушаться к призыву остановить удары
- Гражданку Молдавии выдворили из России за поджог сухой травы
- В Белгородской области при атаке дрона погибла председатель УИК
- СМИ: УЕФА обсуждает изменение регламента Лиги чемпионов
- СМИ: США потребуют от России признать право Украины иметь армию
- Певец Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии
- Правительство решило признать криптовалюту имуществом
- Экс-участника запрещенного нацбатальона арестовали в ЛНР
- Прокуратура объяснила 7,5 года колонии за кражу яиц в Петербурге
- В МВД назвали число репатриантов, прибывших в РФ с 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru