В МВД будет контролировать мигрантов с помощью современных технологий

Ведомство намерено внедрить современные информационные технологии. Подготовленный МВД проект закона направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда.

Документ прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения. В правительство законопроект будет внесен до конца года.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в пресс-центре НСН рассказал, почему иностранцы работают в России нелегально и как с этим можно бороться.

