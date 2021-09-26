В МВД будет контролировать мигрантов с помощью современных технологий
Министерство внутренних дел России нашло способ усилить контроль над мигрантами в стране, сообщает ТАСС.
Ведомство намерено внедрить современные информационные технологии. Подготовленный МВД проект закона направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда.
Документ прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения. В правительство законопроект будет внесен до конца года.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в пресс-центре НСН рассказал, почему иностранцы работают в России нелегально и как с этим можно бороться.
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