В МВД будет контролировать мигрантов с помощью современных технологий

Министерство внутренних дел России нашло способ усилить контроль над мигрантами в стране, сообщает ТАСС.

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Ведомство намерено внедрить современные информационные технологии. Подготовленный МВД проект закона направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в России иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, которые отвечают целям их въезда.

Документ прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения. В правительство законопроект будет внесен до конца года.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в пресс-центре НСН рассказал, почему иностранцы работают в России нелегально и как с этим можно бороться.

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